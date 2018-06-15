Руни определится со своим будущим в течении двух недель

Полузащитник "Эвертона" Уэйн Руни еще не решился на переезд в МЛС, однако вскоре должен определиться.

Ранее пресса сообщала, что Руни не входит в планы нового тренера "Эвертона" Марку Силвы, поэтому экс-капитан сборной Англии начал искать варианты продолжения карьеры за пределами "Гудисон Парк".



Одним из таковых вариантов стал "Ди Си Юнайтед". Представители МЛС имеют самые серьезные намерения в отношении Уэйна, чей контракт с "Эвертоном" истекает в следующем году.



Более того, "Ди Си Юнайтед" хочет, чтобы Руни дебютировал за клуб уже 14 июля — в этот день вашингтонцы проведут свой первый матч на новом стадионе под названием "Ауди Филд".



Однако 32-летний Руни не собирается спешить и хочет, взять пару недель на размышления. Свой ответ "Ди Си Юнайтед" игрок даст к концу месяца, утверждает BBC.



Добавим, что в минувшем сезоне Руни стал лучшим бомбардиром "ирисок", но в 2018 году не отличился ни разу и даже перестал попадать в стартовый состав.