ПСЖ ведет переговоры о покупке Канте

Решив свои проблемы с финансовым фейр-плей, ПСЖ замахнулся на полузащитника "Челси" Нголо Канте.

Напомним, ранее в июне УЕФА снял все претензии с парижан, не обнаружив нарушений правил ФФП. Теперь чемпионы французской Лиги 1 могут со спокойной душой начать свою трансферную кампанию.



Основательно потратившись на атакующих игроков прошлым летом, теперь ПСЖ собирается добавить надежности опорной зоне. Как утверждает Daily Mirror, парижане могут предложить 90 миллионов фунтов за 27-летнего Канте.



France Football и вовсе располагает информацией, что спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике уже находится в Лондоне и ведет переговоры с руководством "синих". При этом сам Нголо заинтересован в возвращении на родину.



В 2016 году Канте обошелся "Челси" в 32 миллиона фунтов. Выиграв Премьер-Лигу с "Лестером" в сезоне 2015/16, в следующей кампании Нголо повторил это достижение с "синими".



Добавим, что контракт Нголо с "Челси" рассчитан до июня 2021. Недавно Канте был признан Игроком Года на "Стэмфорд Бридж".