Жозе Моуриньо завидует расписанию "Ливерпуля"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" недоволен календарем нового сезона Премьер-Лиги, считая его несправедливым.
Напомним, расписание на сезон 2018/19 было опубликовано в четверг, и график матчей "красных дьяволов" на старте оказался весьма благоприятным — в пяти первых матчах они сыграют против "Лестера" (д), Брайтона (в), "Тоттенхэма" (д), "Бернли" (в) и "Уотфорда" (в).
Также у "Юнайтед" всего лишь раз в сезоне пройдут поединки против прямых конкурентов из топ-6 дважды подряд. Однако Моуриньо все равно нашел изъян в календаре, передает The Times.
Сообщается, что португальский специалист находится "в ярости" от расписания конкурентов из "Ливерпуля". Все свои матчи Премьер-Лиги после игр в Лиге Чемпионов подопечные Юргена Клоппа проводят исключительно дома.
Сообщается, что Моуриньо настолько недоволен этим обстоятельством, что даже готов поднять этот вопрос на своей первой пресс-конференции нового сезона.
15.06.2018 20:00
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этот Чмаур норм подрывает. и своих, и чужих
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Я ебaл. Уже ноет, а сезон еще не начался.
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Командой-партнером, с которым не должны пересекаться матчи из одного города при составлении календаря АПЛ, является Эвертон, не учавствующий в ЛЧ2018, в отличии от МС для МЮ. Зато у Ливерпуля будут проходить подряд матчи Челси-МС и Арсенал-МС. Сомневаюсь в заговоре, не смотря на то, что одни доходят только до last sixteen, а другие до финала.
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бля как же он заебал!! увольте его уже нахрен!
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Какое хе он дерьмо
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Говноед скамоплядский.
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вечный нытик
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