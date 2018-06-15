Жозе Моуриньо завидует расписанию "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" недоволен календарем нового сезона Премьер-Лиги, считая его несправедливым.

Напомним, расписание на сезон 2018/19 было опубликовано в четверг, и график матчей "красных дьяволов" на старте оказался весьма благоприятным — в пяти первых матчах они сыграют против "Лестера" (д), Брайтона (в), "Тоттенхэма" (д), "Бернли" (в) и "Уотфорда" (в).





Также у "Юнайтед" всего лишь раз в сезоне пройдут поединки против прямых конкурентов из топ-6 дважды подряд. Однако Моуриньо все равно нашел изъян в календаре, передает The Times.



Сообщается, что португальский специалист находится "в ярости" от расписания конкурентов из "Ливерпуля". Все свои матчи Премьер-Лиги после игр в Лиге Чемпионов подопечные Юргена Клоппа проводят исключительно дома.



Сообщается, что Моуриньо настолько недоволен этим обстоятельством, что даже готов поднять этот вопрос на своей первой пресс-конференции нового сезона.