Жозе Моуриньо завидует расписанию "Ливерпуля"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" недоволен календарем нового сезона Премьер-Лиги, считая его несправедливым.

Напомним, расписание на сезон 2018/19 было опубликовано в четверг, и график матчей "красных дьяволов" на старте оказался весьма благоприятным — в пяти первых матчах они сыграют против "Лестера" (д), Брайтона (в), "Тоттенхэма" (д), "Бернли" (в) и "Уотфорда" (в).


Также у "Юнайтед" всего лишь раз в сезоне пройдут поединки против прямых конкурентов из топ-6 дважды подряд. Однако Моуриньо все равно нашел изъян в календаре, передает The Times.

Сообщается, что португальский специалист находится "в ярости" от расписания конкурентов из "Ливерпуля". Все свои матчи Премьер-Лиги после игр в Лиге Чемпионов подопечные Юргена Клоппа проводят исключительно дома.

Сообщается, что Моуриньо настолько недоволен этим обстоятельством, что даже готов поднять этот вопрос на своей первой пресс-конференции нового сезона.



Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор admin   

Дата 15.06.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1745

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  1. mancunia-planet 15.06.2018 21:07 # mancunia-planet
    этот Чмаур норм подрывает. и своих, и чужих

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  2. redtiger 15.06.2018 20:58 # redtiger
    Я ебaл. Уже ноет, а сезон еще не начался.

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  3. redspool 15.06.2018 20:55 # redspool
    Командой-партнером, с которым не должны пересекаться матчи из одного города при составлении календаря АПЛ, является Эвертон, не учавствующий в ЛЧ2018, в отличии от МС для МЮ. Зато у Ливерпуля будут проходить подряд матчи Челси-МС и Арсенал-МС. Сомневаюсь в заговоре, не смотря на то, что одни доходят только до last sixteen, а другие до финала.

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  4. rusatm 15.06.2018 20:30 # rusatm
    бля как же он заебал!! увольте его уже нахрен!

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  5. ezh28 15.06.2018 20:09 # ezh28
    Какое хе он дерьмо

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  6. electric 15.06.2018 20:05 # electric
    Говноед скамоплядский.

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  7. liverpool-fan22 15.06.2018 20:01 # liverpool-fan22
    вечный нытик

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