Джака подписал новый контракт с "Арсеналом"

Полузащитник Гранит Джака заключил с клубом новый долгосрочный контракт.

Напомним, Джака выступает за "канониров" с лета 2016, когда он был куплен у менхенгладбахской "Боруссии" за 33.8 миллионов фунтов. Поначалу игра Гранита вызывала немало вопросов, однако постепенно полузащитник завоевал расположение фанатов "Арсенала".



Гранит принял участие во всех 38 матчах "канониров" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, а в 37 из них выходил в стартовом состав, отметившись одним голом — в ворота "Ливерпуля" в декабре.



Особенно игроку сборной Швейцарии удалась вторая половина минувшего сезона. О 25-летнем Джаке даже заговорили, как о претенденте на роль следующего капитана "Арсенала".



Успехи Гранита не остались незамеченными, и сегодня лондонский клуб наградил своего игрока новой сделкой на улучшенных условиях. Теперь Джака может с оптимизмом смотреть в будущее, предвкушая сотрудничество с новым тренером "канониров" Унаи Эмери.