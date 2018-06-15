Джака подписал новый контракт с "Арсеналом"
Полузащитник Гранит Джака заключил с клубом новый долгосрочный контракт.
Напомним, Джака выступает за "канониров" с лета 2016, когда он был куплен у менхенгладбахской "Боруссии" за 33.8 миллионов фунтов. Поначалу игра Гранита вызывала немало вопросов, однако постепенно полузащитник завоевал расположение фанатов "Арсенала".
Гранит принял участие во всех 38 матчах "канониров" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, а в 37 из них выходил в стартовом состав, отметившись одним голом — в ворота "Ливерпуля" в декабре.
Особенно игроку сборной Швейцарии удалась вторая половина минувшего сезона. О 25-летнем Джаке даже заговорили, как о претенденте на роль следующего капитана "Арсенала".
Успехи Гранита не остались незамеченными, и сегодня лондонский клуб наградил своего игрока новой сделкой на улучшенных условиях. Теперь Джака может с оптимизмом смотреть в будущее, предвкушая сотрудничество с новым тренером "канониров" Унаи Эмери.
15.06.2018 19:25
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марокко-иран, вывеска просто полный пиздец, но это уже питер и атмосфера уже гораздо больше похожа на чемпионат мира, вот вам и разница между 2 городами и периферией
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понятно
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