"Уотфорд" купил защитника "Эспаньола"

"Уотфорд" приобрел защитника "Эспаньола" Марка Наварро. Сумма сделки не разглашается.

Наварро получил футбольное образование в академии "Барселоны", прежде чем в возрасте 16 лет присоединился к "Эспаньолу". Своего дебюта на профессиональном уровне Марку пришлось ждать до января 2017.



Всего на счету 22-летнего испанца 36 матчей, в которых он забил три гола. Несмотря на весьма скромный опыт, Наварро произвел очень хорошее впечатление и заинтересовал клубы даже за пределами родной страны.



Маро не только демонстрировал зрелую игру, но и показал себя универсалом. Помимо правого фланга обороны, Наварро способен действовать и в качестве центрального защитника.



Теперь Наварро продолжит свое развитие под крылом соотечественника Хави Грасии, возглавляющего "Уотфорд". Контракт защитника с "шершнями" рассчитан до 2023 года.