"Ньюкасл" и "Лестер" сражаются за Таунсенда

"Ньюкасл" и "Лестер" сражаются за вингера "Кристал Пэлас" Андроса Таунсенда.

За плечами у 26-летнего Таунсенда один из самых продуктивных сезонов в карьере. Андрос принял участие в 39 матчах за "орлов" с учетом всех соревнований.



Как сообщает The Guardian, некоторое время насчет Таунсенда обратился "Ньюкасл", выразив готовность заплатить за своего бывшего игрока около 20 миллионов фунтов.



Однако такого предложения будет недостаточно для приобретения Андроса, которого сами лондонцы купили у "сорок" летом 2016 за 13 млн. фунтов.



Пока "Ньюкасл" обдумывает свой следующий ход, заинтересованность в Таунсенде, не попавшем в заявку сборной Англии для участия в Чемпионате Мира в России, выразил "Лестер". "Лисы" видят в Андросе замену для Рияда Махреза, который уже пакует чемоданы в "Манчестер Сити".