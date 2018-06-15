Бьелса мечтал поработать в Англии

После официального назначения в "Лидсе" Марсело Бьелса рассказал, что всегда мечтал поработать в Англии.

Сегодня утром клуб с "Элланд Роад" представил Бьелсу в качестве своего нового главного тренера. С бывшим рулевым "Атлетика", "Марселя" и сборной Аргентины "Лидс" заключил трехлетний контракт.



Уладив все формальности, Марсело рассказал, что всегда мечтал попробовать себя в английском футболе, а от предложения клуба, некогда выступавшего в Лиге Чемпионов, просто не мог отказаться.



"Я рад, что принял это предложение, я не мог им отказать. Я всегда хотел поработать в Англии, у меня даже было несколько возможностей, но я чувствовал, что мне нужен подходящий проект. Именно таким мне показался вариант с "Лидсом", - сообщил Бьелса официальному веб-сайту "белых".