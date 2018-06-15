"Юнайтед" практически договорился о новом контракте с Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" практически достиг договеренности с голкипером Давидом Де Хеа по поводу нового контракта.

Накануне Чемпионата Мира в России испанец намекнул, что еще не определился со своим клубным будущим. Де Хеа понимает, что им по-прежнему интересуется "Реал", где, возможно, последний сезон отыграл Кейлор Навас.



Однако издание The Independent, ссылаясь на свои источники в клубе с "Олд Траффорд", утверждает, что Давид, наоборот, близок к тому, чтобы связать свое будущее "Юнайтед". Боссы "дьяволов" уверены, что после возвращения из отпуска вратарь продлит сотрудничество.



Более того, эта информация уже дошла до руководства "Реала". Теперь победители Лиги Чемпионов контактируют с Тибо Куртуа из "Челси" и Алиссоном из "Ромы".