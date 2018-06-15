Дзола будет помогать Сарри в "Челси"
Маурицио Сарри согласовал с "Челси" условия контракта, по которому в его штаб войдет легенда "синих" Джанфранко Дзола.
Как стало известно La Gazzetta dello Sport, Сарри договорился о двухлетнем контракте с "Челси". В скором времени бывший наставник "Наполи" заменит Антонио Конте на "Стэмфорд Бридж".
Более того, изданию удалось выяснить, кто станет помощником Сарри в лондонском клубе. Маурицио настоял на кандидатуре 51-летнего Дзолы, который выступал за "Челси" с 1996 по 2003 год.
Тренерская карьеры Джанфранко не богата на успехи, зато его опыт игры в Премьер-Лиге и понимание процессов на "Стэмфорд Бридж" поможет Сарри адаптироваться к новому клубу.
15.06.2018 15:00
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Последние комментарии:
Такой же посредственный физрук без результатов, как и сам Сарри.
Не понимаю я этих решений руководства Челси, так обнадежили всех болельщиков с приглашением Блана, были слухи по Гранту, даже парик в теории мог остаться, в итоге зовут серую посредственность, над которой даже не посмеяться толком. Сами же его причем обоcрали неделей ранее назвав гомофобом и латентным пидopoм.
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Удачи в Ле
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Ночь на мосту
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Понимание процессов ....
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все-равно уволят через 2 года
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Звучит неплохо.
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