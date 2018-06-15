Дзола будет помогать Сарри в "Челси"

Маурицио Сарри согласовал с "Челси" условия контракта, по которому в его штаб войдет легенда "синих" Джанфранко Дзола.

Как стало известно La Gazzetta dello Sport, Сарри договорился о двухлетнем контракте с "Челси". В скором времени бывший наставник "Наполи" заменит Антонио Конте на "Стэмфорд Бридж".



Более того, изданию удалось выяснить, кто станет помощником Сарри в лондонском клубе. Маурицио настоял на кандидатуре 51-летнего Дзолы, который выступал за "Челси" с 1996 по 2003 год.



Тренерская карьеры Джанфранко не богата на успехи, зато его опыт игры в Премьер-Лиге и понимание процессов на "Стэмфорд Бридж" поможет Сарри адаптироваться к новому клубу.