Дзола будет помогать Сарри в "Челси"

Джанфранко Дзола Маурицио Сарри согласовал с "Челси" условия контракта, по которому в его штаб войдет легенда "синих" Джанфранко Дзола.

Как стало известно La Gazzetta dello Sport, Сарри договорился о двухлетнем контракте с "Челси". В скором времени бывший наставник "Наполи" заменит Антонио Конте на "Стэмфорд Бридж".

Более того, изданию удалось выяснить, кто станет помощником Сарри в лондонском клубе. Маурицио настоял на кандидатуре 51-летнего Дзолы, который выступал за "Челси" с 1996 по 2003 год.

Тренерская карьеры Джанфранко не богата на успехи, зато его опыт игры в Премьер-Лиге и понимание процессов на "Стэмфорд Бридж" поможет Сарри адаптироваться к новому клубу.




Метки Дзола, Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.06.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1154

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. psycho1 15.06.2018 16:00 # psycho1
    Такой же посредственный физрук без результатов, как и сам Сарри.

    Не понимаю я этих решений руководства Челси, так обнадежили всех болельщиков с приглашением Блана, были слухи по Гранту, даже парик в теории мог остаться, в итоге зовут серую посредственность, над которой даже не посмеяться толком. Сами же его причем обоcрали неделей ранее назвав гомофобом и латентным пидopoм.

    (ответить)

  2. suarezov 15.06.2018 15:23 # suarezov
    Удачи в Ле

    (ответить)

  3. jayspearingagent 15.06.2018 15:16 # jayspearingagent
    Ночь на мосту

    (ответить)

  4. chelsealondon 15.06.2018 15:13 # chelsealondon
    Понимание процессов ....

    (ответить)

  5. farot 15.06.2018 15:09 # farot
    все-равно уволят через 2 года

    (ответить)

  6. leysan 15.06.2018 15:06 # leysan
    Звучит неплохо.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: