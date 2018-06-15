Озил хочет, чтобы Германия обыграла Англию в финале Чемпионата Мира

Полузащитник "Арсенала" и сборной Германии Месут Озил заявил, что хочет добраться до финала Чемпионата Мира в России — и сыграть там против англичан.

Четыре года назад Месут вместе со своей сборной выиграл мировое первенство в Бразилии, поэтому на турнире в России немцы будут мотивированы отстоять звание чемпионов.



29-летний полузащитник надеется, что Германия вновь проделает весь путь до финала и 15 июля в Москве сразится с англичанами, которые произвели на него впечатление своей уверенной игрой в квалификации к ЧМ-2018.



"Мы действующие чемпионы мира. Мы должны постараться повторить это достижение — выйти в финал и побороться за трофей. Именно этого требуют от нас немецкие болельщики. Но моя личная мечта — сыграть с Англией в финале и победить их, причем без экстра-таймов".



"На мой взгляд, Англия способна дойти до финала. Они попали на Чемпионат Мира, испытав меньше проблем, чем остальные команды, и благодаря этому они имели дополнительное время на подготовку. Они далеко зайдут на этом Чемпионате Мира, таковы мои ожидания".



"Они являются одной из команд, которые могут доставить нам проблем. Мы являемся действующими чемпионами мира, и повторное завоевание этого трофея стало бы громадным достижением для Германии".



"Я вижу много команд, которые будут верить в свой успех. В первую очередь Бразилия и Аргентина. Также я не списываю со счетов команды вроде Англии, Испании и Португалии".



"Каждая команда тренируется и готовится, чтобы пройти весь путь до конца, вдобавок всегда есть команда-сюрприз. Возможно, на сей раз ей станет Бельгия", — цитирует Озила Daily Star.