Бывший президент "Уотфорда" Раффаэле Рива получил пожизненную дисквалификацию

Бывший президент "Уотфорда" Раффаэле Рива получил пожизненный запрет на работу в английском футболе за подделку финансовых документов.

Почти два года назад издание The Telegraph опубликовало эксклюзивный материал, что "шершни" попались на фальсификации финансовых документов. Суть нарушения состояла в том, что клуб подделал гарантийное письмо от банка HSBC в Футбольную лигу.



Поддельный документ с гарантией наличия 7 миллионов фунтов на счету позволил итальянскому семейству Поццо приобрести клуб с "Викаридж Роад". В августе "Уотфорд" был оштрафован почти на 4 млн. фунтов, что стало самым крупным штрафом в истории Футбольной Лиги.



Штраф мог бы быть еще больше, но "шершни" оказали полное содействие следствию, а Поццо заверил, что находился в неведении действий своего сотрудника и в любом случае имел достаточно денег для покупки клуба.



Отдельное расследование было проведено в отношении должностного лица, совершившего это преступление. Всю ответственность на себя взял Раффаэле Рива, заплатив 50 тыс. фунтов в качестве штрафа и еще 65 тыс. в качестве издержек.



Как сообщает The Telegraph, Рифа также был пожизненно лишен возможности занимать какую-либо должность в английском футболе, однако сохранил право подать апелляцию не раньше 2 ноября 2026 года.