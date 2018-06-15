Бывший президент "Уотфорда" Раффаэле Рива получил пожизненную дисквалификацию

Уотфорд Бывший президент "Уотфорда" Раффаэле Рива получил пожизненный запрет на работу в английском футболе за подделку финансовых документов.

Почти два года назад издание The Telegraph опубликовало эксклюзивный материал, что "шершни" попались на фальсификации финансовых документов. Суть нарушения состояла в том, что клуб подделал гарантийное письмо от банка HSBC в Футбольную лигу.

Поддельный документ с гарантией наличия 7 миллионов фунтов на счету позволил итальянскому семейству Поццо приобрести клуб с "Викаридж Роад". В августе "Уотфорд" был оштрафован почти на 4 млн. фунтов, что стало самым крупным штрафом в истории Футбольной Лиги.

Штраф мог бы быть еще больше, но "шершни" оказали полное содействие следствию, а Поццо заверил, что находился в неведении действий своего сотрудника и в любом случае имел достаточно денег для покупки клуба.

Отдельное расследование было проведено в отношении должностного лица, совершившего это преступление. Всю ответственность на себя взял Раффаэле Рива, заплатив 50 тыс. фунтов в качестве штрафа и еще 65 тыс. в качестве издержек.

Как сообщает The Telegraph, Рифа также был пожизненно лишен возможности занимать какую-либо должность в английском футболе, однако сохранил право подать апелляцию не раньше 2 ноября 2026 года.



Метки Поццо, Уотфорд, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2018 12:00

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  1. brown-ale 15.06.2018 12:07 # brown-ale
    Владелец красиво отмазался.

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  2. cezar 15.06.2018 12:06 # cezar
    откуда журналюгам на руки попадается такие материалы...

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