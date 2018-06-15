Британия может подать заявку на проведение ЧМ-2030
FA Англии ведет переговоры со своими коллегами из Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии о подаче совместной заявки на проведение Чемпионата Мира 2030 года.
Как известно, на стартовавший накануне в России ЧМ-2018 претендовала и Англия — в свое время родоначальники футбола остались обижены на погрязшую в коррупции ФИФА, отказавшись иметь какие-либо дела с организацией, во главе которой тогда находился Зепп Блаттер.
С тех пор душевная рана затянулась, а Блаттер давно покинул свой пост. И теперь англичане вновь подумывают о проведении у себя мирового первенства, причем не единолично, а совместно с другими странами Королевства.
Как стало известно The Guardian, исполнительный директор Мартин Гленн и президент Грег Кларк из FA уже ведут секретные переговоры с Ассоциациями Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Очередная встреча сторон состоялась во вторник в Москве.
В течение ближайшего года британцы должны окончательно определиться, будут ли они выдвигать свою заявку. Также о совместной заявке помышляют Аргентина, Уругвай и Парагвай.
15.06.2018 11:00
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Надеюсь уже будут кликабельные ссылки на фапле к этому чемпу.
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