"Астон Вилла" должна продать игроков на 40-50 миллионов фунтов

В ближайшие пару трансферных окон "Астон Вилле" потребуется продать игроков на 40-50 миллионов фунтов, чтобы решить свои финансовые проблемы.

Потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа от "Фулхэма" и не сумев вернуться в Премьер-Лигу, бирмингемский клуб столкнулся с громадными проблемами финансового характера.



"Астон Вилла" даже просрочила налоговый платеж, после чего владельцу клуба Тони Ся пришлось срочно искать дополнительные инвестиции и договариваться с властями о рассрочке.



Словно азартный игрок, "Астон Вилла" все поставила на повышение в классе, однако эта ставка не сыграла, и теперь клубу необходимо иметь дело с последствиями. The Telegraph утверждает, что "вилланам" не избежать распродажи игроков.



Отпустив Джона Терри, чей контракт истек, и находившихся в аренде Роберта Снодграсса, Сэма Джонстона, Льюиса Граббана и Джоша Онома, "Астон Вилла" облегчила свою зарплатную ведомость с 60 до 45 млн. фунтов, но этого все равно недостаточно.



Боссы клуба уже уведомили главного тренера Стива Брюса, что тому придется продать ряд игроков на несколько десятков млн. фунтов. Среди тех, чей уход с "Вилла Парк" видится неизбежным, есть и полузащитник Джек Грилиш.



Ранее на текущей неделе стало известно, что "Тоттенхэм" предложил 15 млн. фунтов за Грилиша. В идеале "Астон Вилла" хотела бы получить за свое молодое дарование 40 млн. фунтов, однако острая потребность в деньгах ставит бирмингемский клуб в невыгодное положение.