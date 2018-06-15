Хендерсон, Магуайр и Янг выйдут сыграют против Туниса

Харри Магуайр, Эшли Янг и Джордан Хендерсон должны получить место в стартовом составе англичан на первый матч ЧМ-2018 против сборной Туниса.

Уже в понедельник англичане возьмут старт на турнире в России. По всей видимости, в предстоящем матче главный тренер Гарет Саутгейт выпустит с первых минут только двух игроков, которые уже имеют опыт выступлений на Чемпионате Мира.



Этими двумя "ветеранами" должны стать Хендерсон, которого Саутгейт предпочтет Эрику Дайеру в опорной зоне, и Стерлинг, который расположится или на краю от Харри Кейна, или в паре с капитаном англичан.



The Guardian уверят, что Саутгейт составит тройку центральных защитников из Кайла Уолкера, Джона Стоунса и Магуайра, а Янг опередит Данни Роуза и выйдет на позицию левого вингбека. На противоположном краю от Эшли расположится Киран Триппьер.



На ворота ожидаемо отправится обладатель свитера с первым номером Джордан Пикфорд, а дополнят стартовый состав Джесси Лингард и Деле Алли. Маркус Рэшфорд, даже если полностью восстановится после травмы колена, окажется только в запасе.



Предполагаемый состав сборной Англии на матч против Туниса (3-3-2-2, версия The Guardian): Пикфорд — Уолкер, Стоунс, Магуайр — Триппьер, Хендерсон, Янг — Лингард, Алли — Стерлинг, Кейн.

