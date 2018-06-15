Даниэле Ругани хочет отправиться в Премьер-Лигу

Агент защитника "Ювентуса" и сборной Италии Даниэле Ругани провел встречу с руководством туринского клуба, чтобы обсудить переезд своего клиента в Премьер-Лигу.

Ругани, которому в следующем месяце исполнится 24, расстроен дефицитом игрового времени в Турине и находит привлекательной возможность попробовать себя в Премьер-Лиге.



Как стало известно Football Italia, интерес из Англии и был причиной встречи агента Давиде Торчья и директора "Ювентуса" Фабио Паратичи. Эта встреча состоялась в четверг в Милане.



Претендентом номер один на Ругани в Премьер-Лиге является "Челси", который вскоре может назначить главным тренером Маурицио Сарри. В свое время Сарри поработал с Даниэле в "Эмполи", а затем пытался купить его в "Наполи", но безуспешно.



The Sun добавляет, что в услугах итальянского защитника, оцениваемого в 17.5 миллионов фунтов, заинтересован и "Арсенал". Этим летом "канониры" уже переманили из Турина опытнейшего Штефана Лихтштайнера.