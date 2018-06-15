Пикфорд рассказал, в чем он лучше Де Хеа
Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд считает, что он опережает по скорости своего развития стража ворот "Манчестер Юнайтед" Давиде Де Хеа.
Перебравшись на "Гудисон Парк" летом 2017 из "Сандерленда" за 25 миллионов фунтов, Пикфорд утвердился в качестве первого номера не только "ирисок", но и сборной Англии в преддверии Чемпионата Мира в России.
Готовясь к старту на ЧМ-2018, 24-летний Пикфорд выразил мнение, что он быстрее адаптировался к требованиям Премьер-Лиги, нежели это сделал в его возрасте Де Хеа, получивший "Золотую перчатку" в минувшем сезоне.
"Де Хеа был невероятен на протяжении последних двух-трех сезонов. Наверное, на данную минуту он является лучшим голкипером в мире".
"Это был только мой второй сезон в Премьер-Лиге. Де Хеа потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к требованиям лиги — я достиг этого уровня быстрее", — цитирует Пикфорда Goal.
15.06.2018 07:00
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Последние комментарии:
Лол. Де Хеа только первый сезон косячил периодически на выход потому что был дрищем. А в свой второй сезон играл так, что Пикфорду и не снилось. Быстрее он адаптировался видите ли...лол кек
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Не, с 2013 де хея почти не косячит, с 2014 - монолит
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дырка ты ебаная, а не вратарь
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пздц Де Гея до МЮ уже был победителем Лиги Европы в 2009/10 и Обладатель Суперкубка УЕФА в 2010
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