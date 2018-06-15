Пикфорд рассказал, в чем он лучше Де Хеа

Джордан Пикфорд Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд считает, что он опережает по скорости своего развития стража ворот "Манчестер Юнайтед" Давиде Де Хеа.

Перебравшись на "Гудисон Парк" летом 2017 из "Сандерленда" за 25 миллионов фунтов, Пикфорд утвердился в качестве первого номера не только "ирисок", но и сборной Англии в преддверии Чемпионата Мира в России.

Готовясь к старту на ЧМ-2018, 24-летний Пикфорд выразил мнение, что он быстрее адаптировался к требованиям Премьер-Лиги, нежели это сделал в его возрасте Де Хеа, получивший "Золотую перчатку" в минувшем сезоне.

"Де Хеа был невероятен на протяжении последних двух-трех сезонов. Наверное, на данную минуту он является лучшим голкипером в мире".

"Это был только мой второй сезон в Премьер-Лиге. Де Хеа потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к требованиям лиги — я достиг этого уровня быстрее", — цитирует Пикфорда Goal.



Метки Пикфорд, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1025

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ma1efikus 15.06.2018 08:44 # ma1efikus
    Лол. Де Хеа только первый сезон косячил периодически на выход потому что был дрищем. А в свой второй сезон играл так, что Пикфорду и не снилось. Быстрее он адаптировался видите ли...лол кек

    (ответить)

  2. trahalshik01 15.06.2018 08:07 # trahalshik01
    Не, с 2013 де хея почти не косячит, с 2014 - монолит

    (ответить)

  3. aborijen 15.06.2018 07:56 # aborijen
    дырка ты ебаная, а не вратарь

    (ответить)

  4. cezar 15.06.2018 07:20 # cezar
    пздц Де Гея до МЮ уже был победителем Лиги Европы в 2009/10 и Обладатель Суперкубка УЕФА в 2010

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: