Сери предпочитает "Наполи", а не клубы Премьер-Лиги

Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери готов отказать двум клубам Премьер-Лиги, чтобы перейти в "Наполи".

В неаполитанском клубе 26-летний Сери может заменить полузащитника Жоржиньо, который находится на пороге перехода в "Манчестер Сити". Предложения же Премьер-Лиги кажутся ивуарийцу не столь привлекательным.



"У нас были неофициальные контакты с "Наполи", но до сих пор мы не продвинулись в этом деле. Мы готовы встретиться с ними в любой момент, тем более что Сери предпочитает именно "Наполи".



До 15 июля клубы могут выкупить его трансфер за 40 миллионов евро. После 15 июля "Ницца" может попросить за Сери любые деньги. "Наполи" пора поторапливаться".



"Я ни на что не намекаю, но на нас выходили два клуба Премьер-Лиги. Ничего большего я пока сказать не могу", - сообщил агент игрока Франклин Мара CalcioNapoli24.