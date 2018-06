Светская хроника за пятницу

"Барселона" нацелилась на Илкая Гюндогана. "Челси" отказался продать Давида Луиса в "Арсенал". "Вест Хэм" следит за Крисом Смоллингом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Рома" близка к продаже своего голкипера Алиссона, за которым охотился "Ливерпуль", в "Реал" за 68 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



Атакующий полузащитник "Боруссии" Марио Гетце хочет перебраться в Премьер-Лигу. (Daily Mirror)



"Барселона" хочет приобрести полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана на место ушедшего из клуба Андреаса Иньесту. (The Sun)



"Сити" согласовал условия личного контракта с Жоржиньо, но все еще на отдалении от компромисса с "Наполи" по стоимости полузащитника. (The Sun)



Будущее Гарета Бэйла в "Реале" зависит от планов нового тренера "сливочных Хулена Лопетеги. Переманить валлийца по-прежнему жаждет "Манчестер Юнайтед". (The Times)



Защитник "Баварии" Джером Боатенг предпочитает отправиться в один из клубов Ла Лиги, нежели в "Юнайтед". (Kicker)



Новому тренеру "Наполи" Карло Анчелотти было обещано, что клуб не продаст защитника Калиду Кулибали, заполучить которого мечтали "Юнайтед" и "Челси". (Premium Sport)



"Челси" отклонил предложение "Арсенала" в 17.6 млн. фунтов о покупке защитника Давида Луиса. (Le10Sport)



Полузащитник Джек Уилшир через инстаграм намекнул на уход из "Арсенала". (The Telegraph)



Защитник "Фрайбурга" Чаглар Сеюндю, купить которого хочет "Арсенал", определится со своим будущим после окончания Рамадана в воскресенье. (Turkish-Football)



Готовясь сделать голкипера "Байера" Бернда Лено своим новым первым номером, главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отпустит Давида Оспину в "Фенербахче". Колумбиец уже вступил в переговоры с клубом из Стамбула. (The Sun)



Агент вингера "Спортинга" Желсона Мартинша работает над переездом своего клиента в Премьер-Лигу, где в услугах игрока заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм". (Jornal de Noticias)



"Ювентус" хочет приобрести защитника "Кристал Пэлас" Патрика Ван Анхольта за 25 млн. фунтов на замену Алексу Сандро. (The Sun)



"Вест Хэм" следит за ситуацией защитника Криса Смоллинга в "Юнайтед". (Metro)



"Вест Хэм" продолжает переговоры о приобретении голкипера Лукаша Фабиански и защитника Алфи Моусона из "Суонси". (Sky Sports)



"Суонси" отклонил предложение "Фулхэма" в 8 млн. фунтов о покупке нападающего Джордана Айю. (Sky Sports)



Опальный полузащитник "Саутгемптона" Софиан Буфаль планирует перебраться в Лигу 1, где в его услугах заинтересованы "Марсель" и "Ницца". (The Sun)



Другое



Экс-защитник сборной Англии Терри Бутчер возглавил национальную команду Филиппин. (Sky Sports)



Бывший полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва считает Каземиро из "Реала" лучшим опорником в мире прямо сейчас. (Squawka)



Заключив спонсорский контракт, "Бирмингем" переименовал свой стадион "Сент Эндрюс" в "Сент Эндрюс Трильон Трофи Стэдиум". (BBC)



Нападающий "Юнайтед" Ромелу Лукаку заключил персональный спонсорский контракт с Puma. (Daily Mail)



Капитан "Эвертона" Фил Ягиелка отправился на Чемпионат Мира в России — в качестве эксперта beIN Sports. (Liverpool Echo)



Британский гей-активист Питер Тэтчелл был арестован за одиночный пикет на Красной площади в Москве. (World Soccer Talk)



Paddy Power пожертвует по 10 тыс. фунтов на защиту прав ЛГБТ-меньшинств за каждый гол сборной России на ЧМ-2018. Вчера британский букмекер уже расстался с 50 тыс. (Evening Standard)