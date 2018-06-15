Марсело Бьелса подписал контракт с "Лидсом"

Бывший главный тренер сборной Аргентины Марсело Бьелса заключил контракт с клубом Чемпионшипа "Лидс".

Минувший сезон "Лидс" завершил только на 13-й позиции, в 15 очках от зоны плей-офф Чемпионшипа, поэтому владелец клуба с "Элланд Роад" Андреа Радриццани без колебаний уволил Пола Хекингботтома.



Одновременно Радриццани предпринял амбициозную попытку заманить в "Лидс" 62-летнего Бьелсу, который обладает колоссальным опытом в футболе, поработав с клубами в Аргентине, Испании и Франции.



Как стало известно BBC, переговоры с Марсело увенчались успехом. Экс-тренер "Атлетика", "Марселя" и "Лилля" поставил свою подпись под контрактом и переслал его по электронной почте в "Лидс". В следующий уикенд Бьелса прибудет в расположение клуба для начала предсезонной подготовки.



Добавим, что Бьелса пользуется огромным уважением у своих коллег, включая Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма". Последний даже называл Марсело своим "футбольным отцом".