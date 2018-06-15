Гари Невилл: "Черышев идеален для английского футбола"

Бывший наставник Дениса Черышева по "Валенсии" Гари Невилл считает, что у вингера "Вильярреала" и сборной России есть все необходимое, для выступлений в Премьер-Лиге.

Первый матч россиян против Саудовской Аравии на Чемпионате Мира Черышев начал на скамейке запасных, однако появился на поле уже на 24-й минуте, отметился дублем, и помог своей сборной одержать очень убедительную победу со счетом 5:0.



В свое время судьба свела Невилла с Денисом, который, не сумев заиграть в "Реале", отправился за практикой в "Валенсию". Бывший защитник МЮ отлично знаком с качествами Черышева и считает, что россиянин идеально бы подошел для Премьер-Лиги.



"Я помню совместную работу с Черышевым. Мы арендовали его на четыре-пять месяцев, но он все равно провел там больше времени, чем я".



"Он старомодный вингер. Если посмотреть на крайних полузащитников сейчас, все они смещаются в центр и иногда занимают позиции центрфорварда. Он же напоминает о прежних временах".



"Денис игрок, который очень полагается на свою левую ногу. Это можно заметить в моменте с его первым голом, он всегда старается перевести мяч на левую ногу. Однако, это не проблема. Считаю, что он идеально бы подошел для английского футбола благодаря своей энергии, которая позволяет ему без устали бегать по своему флангу".



"Я бы не сказал, что второй его гол сегодня является для него типичным. Его технику не назовешь безупречной. Его лучшие атрибуты – это энергия и выносливость. Черышев – отличный игрок и очень хороший парень", - говорит Невилл.