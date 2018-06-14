Дин Хендерсон заключил новый контракт с "Юнайтед"
Молодой голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон заключил со своим клубом новый контракт до июня 2020 с опцией продления на 12 месяцев.
Хендерсон находится в системе "красных дьяволов" уже семь лет. За это время Дин успел трижды побывать в аренде — в "Стокпорте", "Гримсби" и "Шрюсбери".
Особенно удачной для 21-летнего голкипера вышла последняя командировка в минувшем сезоне. Хендерсон демонстрировал отличную игру за "Шрюсбери", который добрался до финала Лиги Один и уступил там "Ротерхэму".
Дин даже попал в символическую сборную Лиги Один, и "Юнайтед" не смог оставить без внимания успехи голкипера молодежной сборной Англии. Таким образом, сегодня Хендерсон продлил сотрудничество с "дьяволами" на более выгодных для себя условиях.
14.06.2018 22:00
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ахахааа...
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сын пятки
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