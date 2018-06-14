Дин Хендерсон заключил новый контракт с "Юнайтед"

Молодой голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон заключил со своим клубом новый контракт до июня 2020 с опцией продления на 12 месяцев.

Хендерсон находится в системе "красных дьяволов" уже семь лет. За это время Дин успел трижды побывать в аренде — в "Стокпорте", "Гримсби" и "Шрюсбери".



Особенно удачной для 21-летнего голкипера вышла последняя командировка в минувшем сезоне. Хендерсон демонстрировал отличную игру за "Шрюсбери", который добрался до финала Лиги Один и уступил там "Ротерхэму".



Дин даже попал в символическую сборную Лиги Один, и "Юнайтед" не смог оставить без внимания успехи голкипера молодежной сборной Англии. Таким образом, сегодня Хендерсон продлил сотрудничество с "дьяволами" на более выгодных для себя условиях.