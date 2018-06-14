Рэшфорд возвращается к тренировкам со сборной Англии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд вернется к полноценным тренировкам со сборной Англии в пятницу.

Своим блестящим голом в товарищеской встрече с Коста-Рикой на прошлой неделе 20-летний Рэшфорд сделал серьезную заявку на место в стартовом составе англичан на первый матч Чемпионата Мира против Туниса.



Однако на тренировке "трех львов" в минувший понедельник Маркус ушиб колено и последующие дни не мог заниматься. Таким образом, готовность юного нападающего к турниру в России оказалась под вопросом.



К счастью, повреждение Рэшфорда незначительно. Как гласит официальный твиттер сборной Англии, сегодня днем Маркус провел легкую тренировку, а уже завтра вернется в общую группу и будет заниматься с полной нагрузкой.



Добавим, что матч против Туниса состоится в следующий понедельник в Волгограде.