Рэшфорд возвращается к тренировкам со сборной Англии
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд вернется к полноценным тренировкам со сборной Англии в пятницу.
Своим блестящим голом в товарищеской встрече с Коста-Рикой на прошлой неделе 20-летний Рэшфорд сделал серьезную заявку на место в стартовом составе англичан на первый матч Чемпионата Мира против Туниса.
Однако на тренировке "трех львов" в минувший понедельник Маркус ушиб колено и последующие дни не мог заниматься. Таким образом, готовность юного нападающего к турниру в России оказалась под вопросом.
К счастью, повреждение Рэшфорда незначительно. Как гласит официальный твиттер сборной Англии, сегодня днем Маркус провел легкую тренировку, а уже завтра вернется в общую группу и будет заниматься с полной нагрузкой.
Добавим, что матч против Туниса состоится в следующий понедельник в Волгограде.
14.06.2018 21:00
Просмотров: 299
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ваще пох*й на мнение вилшера
(ответить)
тупо бьет на силу а не на точность. ум - 0% типичный воспитанник пидорской части манчестера
(ответить)
этот даун как обычно будет тупить на своем фланге. то блять навес делать не умеет. то разрезающие передачи. распиаренное говнецо
(ответить)
ваще похуй
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий