Рэшфорд возвращается к тренировкам со сборной Англии

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд вернется к полноценным тренировкам со сборной Англии в пятницу.

Своим блестящим голом в товарищеской встрече с Коста-Рикой на прошлой неделе 20-летний Рэшфорд сделал серьезную заявку на место в стартовом составе англичан на первый матч Чемпионата Мира против Туниса.

Однако на тренировке "трех львов" в минувший понедельник Маркус ушиб колено и последующие дни не мог заниматься. Таким образом, готовность юного нападающего к турниру в России оказалась под вопросом.

К счастью, повреждение Рэшфорда незначительно. Как гласит официальный твиттер сборной Англии, сегодня днем Маркус провел легкую тренировку, а уже завтра вернется в общую группу и будет заниматься с полной нагрузкой.

Добавим, что матч против Туниса состоится в следующий понедельник в Волгограде.



Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, сборная Англии, травмы, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 14.06.2018 21:35 # manutd-20champ
    ваще пох*й на мнение вилшера

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  2. jack-willsher 14.06.2018 21:11 # jack-willsher
    тупо бьет на силу а не на точность. ум - 0% типичный воспитанник пидорской части манчестера

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  3. jack-willsher 14.06.2018 21:10 # jack-willsher
    этот даун как обычно будет тупить на своем фланге. то блять навес делать не умеет. то разрезающие передачи. распиаренное говнецо

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  4. jack-willsher 14.06.2018 21:08 # jack-willsher
    ваще похуй

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