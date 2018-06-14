Марку Силва начинает чистку состава в "Эвертоне"

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва хочет избавиться не только от Уэйна Руни, но и еще от трех других игроков.

На этой неделе стало известно, что Силва не включил Руни в свои планы на будущий сезон. Уэйн остался шокирован решением португальца и уже пакует чемоданы перед отъездом в МЛС.



Помимо Руни, новый рулевой "ирисок" избавится еще как минимум от трех игроков. Речь идет о защитнике Эшли Уильямсе, плеймейкере Дэви Классене и вингере Кевине Миральясе.



Зато останется на "Гудисон Парк" полузащитника Морган Шнайдерлен. Как сообщает The Telegraph, Силва заинтересован в сотрудничестве с французом, который подумывал покинуть клуб на фоне конфликта с болельщиками.