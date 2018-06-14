"Вест Хэм" в шаге от покупке Фелипе Андерсона

"Вест Хэм" находится в шаге от приобретения полузащитника "Лацио" Фелипе Андерсона.

Ранее в июне пресса сообщала, что у "Вест Хэма" и "Лацио" существуют большие разногласия относительно стоимости Андерсона, вдобавок для "молотобойцев" могут стать проблемой запросы игрока в отношении зарплаты.



Тем не менее, возникшие трудности оказались преодолимы, а сам игрок проявил заинтересованность к переезду в Премьер-Лигу. В минувшую среду представители двух клубов встретились в Риме и договорились о компенсации в размере 26 миллионов фунтов. Вдобавок "Лацио" получит право на 20 процентов от суммы последующей перепродажи бразильца "Вест Хэмом".



В данный момент лондонский клуб близок к тому, чтобы договориться и с самим Фелипе. Как сообщает Sky Sports, 26-летний полузащитник должен подписать долгосрочный контракт с зарплатой в 80 тыс. фунтов в неделю.



Добавим, что за пять сезонов в "Лацио" Андерсон провел 177 матчей, забив 34 гола и отдав 42 результативных передачи. В 2013 году сами римляне купили Фелипе у "Сантоса" за 6.75 млн. фунтов.