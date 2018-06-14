"Ньюкасл" хочет за Митровича 20 миллионов фунтов

Александар Митрович Чтобы выкупить нападающего Александара Митровича у "Ньюкасла", "Фулхэму" придется выложить сумму в 20 миллионов фунтов.

Лишившись доверия со стороны главного тренера "сорок" Рафаэля Бенитеса, на вторую половину минувшего сезона Митрович отправился в "Фулхэм" на правах аренды.

Сербский великолепно себя проявил на "Крэйвен Коттадж", забив 12 голов в 20 матчах. Александар помог лондонскому клубу выиграть финал плей-офф Чемпионшипа и вернуться в Премьер-Лигу.

По информации Sky, "Ньюкасл" открыт к продаже Митровича, чей контракт истекает через два года, и уже установил ценник для заинтересованных в услугах Александара клубов.

Напомним, что Митрович перешел в "Ньюкасл" летом 2015 года и в 72 матчах за "сорок" забил 17 голов. Прямо сейчас 23-летний нападающий находится в расположении сборной Сербии и готовится к старту на Чемпионате Мира в России.



Метки Митрович, Ньюкасл, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2018 18:00

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  1. brown-ale 14.06.2018 18:22 # brown-ale
    Рафа, ну екарный бабай, а у тебя-то кто будет играть в нападении?!

    (ответить)

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