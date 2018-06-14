"Наполи" согласен на меньшую компенсацию за Сарри

"Наполи" согласился понизить до 4.5 миллионов фунтов размер компенсации за Маурицио Сарри, если тот возглавит "Челси".

Уволенный в прошлом месяце из "Наполи" Сарри долгое время считался фаворитом на замену главному тренеру "синих" Антонио Конте.



Когда же стало понятно, что Маурицио все еще связан обязательствами с клубом Серии А, и прекратить действи этого контракта можно только за 7 млн. фунтов, "Челси" отверг кандидатуру Сарри.



Однако на текущей неделе авторитетные английские издания сообщили, что клуб со "Стэмфорд Бридж" вернулся к кандидатуре Сарри, чьи юристы договариваются с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом о снижении размера компенсации.



Как стало известно Daily Mirror, в конце концов Де Лаурентис пошел на уступки и теперь готов отпустить 59-летнего итальянца в "Челси" за 4.5 млн. фунтов.



Добавим, параллельно "синие" пытаются договориться о расставании с Конте, потому что в данный момент Антонио отказывается добровольно освобождать свою должность, а его увольнение стоило бы клубу 9 млн. фунтов.