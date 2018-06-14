Салах снова готов играть после травмы плеча

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах окончательно восстановился после травмы плеча, полученной в финале Лиги Чемпионов против "Реала" 26 мая.

Напомним, Салах повредил связки плеча ударившись о газон после борцовского приема защитника "Реала" Серхио Рамоса. Мохамед покидал поле в слезах, отлично понимая, что не только пропустит остаток финального матча, но и рискует не поехать на Чемпионат Мира в России.



Тем не менее, Салах был включен в заявку сборной Египта на ЧМ-2018, хотя даже самые оптимистичные прогнозы исключали участие 25-летнего бомбардира, наколотившего 44 гола в минувшем сезоне, в первом матче группового этапа.



Сегодня на своей пресс-конференции главный тренер египтянин Эктор Купер преподнес настоящий сюрприз, объявив, что Мохамед окончательно выздоровел и готов сыграть против сборной Уругвая в пятницу.



"Мохамед Салах чувствует себя очень хорошо, он очень быстро восстановился после травмы. Посмотрим, что мы решим сегодня. Я могу сказать практически на 100 процентов, что он сыграет", — цитирует Купера Daily Mail.