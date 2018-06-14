"Юнайтед" не намерен расставаться с Антони Мартиалем

Антони Мартиаль "Манчестер Юнайтед" не планирует отпускать нападающего Антони Мартиаля, выразившего желание покинуть "Олд Траффорд".

Только вчера агент 22-летнего француза Филипп Ламболи в большом интервью рассказал о намерении своего клиента покинуть клуб. Пресса немедленно принялась сватать Антони в "Тоттенхэм", который следит за ним со времен "Монако", а также в "Ювентус" и "Арсенал".

В своем интервью Ламболи подчеркнул, что решение уйти из "Юнайтед" уже принято. Однако Sky Sports утверждает, что манкунианцы с Мартиалем расставаться не собираются. По информации издания, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо видит нападающего в своих планах на следующий сезон.

Добавим, в минувшем сезоне Мартиаль выходил в стартовом составе всего 18 раз в рамках Премьер-Лиги, забив девять мячей. Антони отличался каждые 175 минут – это лучший показатель среди всех игроков МЮ.



Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2018 15:00

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  1. manutd-20champ 14.06.2018 15:39 # manutd-20champ
    продать нельзя, оставить.

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  2. trent 14.06.2018 15:07 # trent
    Будет большая потеря для клуба, если он уйдёт. В данный момент не уступает Санчесу, который не факт что выйдет на прежний уровень.

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