"Арсенал" претендует на Марио Гетце
"Арсенал", "Эвертон" и "Вест Хэм" желают заполучить в свои ряды атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.
Не сумев заиграть в мюнхенской "Баварии", автор победного мяча за сборную Германии на Чемпионате Мира 2014 года вернулся в Дортмунд в 2016, несмотря на интерес в то время со стороны "Ливерпуля".
Sky Sports передает о том, что теперь у Марио появилась еще одна возможность уехать в Премьер-Лигу, однако его хотят видеть не только в Англии — "Марсель" и "Валенсия" также находятся в списке клубов, заинтересованных в Гетце.
Судьба 26-летнего Гетце во многом будет зависеть от планов нового тренера "Боруссии" Люсьена Фавра. Марио вряд ли решится покинуть близкий его сердцу клуб, если ему будет обещана ключевая роль в команде.
Оправившись от проблем со здоровьем, в прошлом сезоне Гетце провел в Бундеслиге 23 матча, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
14.06.2018 14:00
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Не знаю, странный трансфер. Его же даже Лёва отшил. А вот приход Торейры, который по информации Overbetting.net уже состоялся, будет полезен и интересен. Лишь бы цена 25-30 млн евро осталась на месте.
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В Вест Хэм автора золотого гола на ЧМ-2014
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Даром никому не нужен
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