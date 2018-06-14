"Арсенал" претендует на Марио Гетце

Марио Гетце "Арсенал", "Эвертон" и "Вест Хэм" желают заполучить в свои ряды атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.

Не сумев заиграть в мюнхенской "Баварии", автор победного мяча за сборную Германии на Чемпионате Мира 2014 года вернулся в Дортмунд в 2016, несмотря на интерес в то время со стороны "Ливерпуля".

Sky Sports передает о том, что теперь у Марио появилась еще одна возможность уехать в Премьер-Лигу, однако его хотят видеть не только в Англии — "Марсель" и "Валенсия" также находятся в списке клубов, заинтересованных в Гетце.

Судьба 26-летнего Гетце во многом будет зависеть от планов нового тренера "Боруссии" Люсьена Фавра. Марио вряд ли решится покинуть близкий его сердцу клуб, если ему будет обещана ключевая роль в команде.

Оправившись от проблем со здоровьем, в прошлом сезоне Гетце провел в Бундеслиге 23 матча, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.



Метки Арсенал, Боруссия, Вест Хэм, Гетце, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2018 14:00

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  1. ildivo 14.06.2018 14:58 # ildivo
    Не знаю, странный трансфер. Его же даже Лёва отшил. А вот приход Торейры, который по информации Overbetting.net уже состоялся, будет полезен и интересен. Лишь бы цена 25-30 млн евро осталась на месте.

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  2. royal-arsenal 14.06.2018 14:13 # royal-arsenal
    В Вест Хэм автора золотого гола на ЧМ-2014

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  3. bedtime 14.06.2018 14:02 # bedtime
    Даром никому не нужен

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