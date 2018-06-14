"Арсенал" претендует на Марио Гетце

"Арсенал", "Эвертон" и "Вест Хэм" желают заполучить в свои ряды атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.

Не сумев заиграть в мюнхенской "Баварии", автор победного мяча за сборную Германии на Чемпионате Мира 2014 года вернулся в Дортмунд в 2016, несмотря на интерес в то время со стороны "Ливерпуля".



Sky Sports передает о том, что теперь у Марио появилась еще одна возможность уехать в Премьер-Лигу, однако его хотят видеть не только в Англии — "Марсель" и "Валенсия" также находятся в списке клубов, заинтересованных в Гетце.



Судьба 26-летнего Гетце во многом будет зависеть от планов нового тренера "Боруссии" Люсьена Фавра. Марио вряд ли решится покинуть близкий его сердцу клуб, если ему будет обещана ключевая роль в команде.



Оправившись от проблем со здоровьем, в прошлом сезоне Гетце провел в Бундеслиге 23 матча, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.