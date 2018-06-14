Премьер-Лига разрешила "Тоттенхэму" вернуться на один матч на "Уэмбли"

Премьер-Лига разрешила "Тоттенхэму" нарушить правила и сыграть первый домашний матч сезона 2018/19 на "Уэмбли".

Напомним, правила обязывают каждый клуб играть все домашние матчи в течение сезона на одном стадионе. Однако накануне стало известно, что "шпоры" обратились к руководству Премьер-Лиги за тем, чтобы сделать для них исключение.



Этот запрос обусловлен тем, что "Тоттенхэм" опасается не достроить свой новый 62-тысячный стадион стоимостью 850 миллионов фунтов к старту кампании.



И вот сегодня — в день, когда было объявлено расписание нового сезона — Премьер-Лига все-таки сделала для "шпор" исключение из правил.



Команда Маурисио Почеттино стартует с выезда к "Ньюкаслу", а спустя неделю — в уикенд 18-19 августа — сыграет домашний по статусу матч против "Фулхэма" на "Уэмбли", который был домом для "Тоттенхэма" в прошлом сезоне.



Затем "шпор" ждут выезды к "Манчестер Юнайтед" и "Уотфорду", а после международного перерыва — в уикенд 15-16 сентября — "Тоттенхэм", наконец, проведет свой первый домашний матч на новом стадионе, против "Ливерпуля".