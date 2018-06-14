Пикфорд готов быть основным вратарем на ЧМ-2018

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд заявил, что готов быть основным вратарем команды на Чемпионате Мира в России.

Именно Пикфорду досталась футболка с первым номером в преддверии ЧМ-2018. Легко догадаться, что именно Джордан начнет турнир в статусе основного вратаря. Несмотря на отсутствие международного опыта, голкипер "Эвертона" уверен, что справится с давлением.



"Футболка с первым номером – это целая история, я понимаю, что она значит. Теперь и меня можно назвать частью истории".



"Джо Харт сыграл 70 матчей в статусе первого вратаря. Надеюсь, и у меня будет шанс провести столько же игр в этой роли. Я чувствую, что готов быть первым номером", - цитирует Пикфорда Daily Mirror.