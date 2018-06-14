Де Хеа сомневается, что за ним вернется "Реал"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не уверен, что "Реал" предпримет еще одну попытку его заполучить.

Три года назад "сливочные" были близки к покупке Де Хеа, но в последний момент трансфер сорвался. С тех пор Давида каждое лето сватают в "Реал", хотя на "Сантьяго Бернабеу" хорошо выступает Кейлор Навас.



Новый виток слухов случился после ухода из клуба Зинедина Зидана. Французский трене всячески доверял Навасу и настаивал, что костариканец не будет продан. Теперь ситуация может измениться.



Сам Де Хеа не в курсе, обратится ли к нему "Реал" еще раз. По словам Давида, его все устраивает в Манчестере, а президенту "сливочных" Флорентино Пересу еще нужно раздобыть его номер.



"Не думаю, что у Флорентино Переса есть номер моего телефона. И, если честно, я не знаю, стану ли голкипером "Реала". Одно знаю точно: меня в Манчестере все устраивает".



"Как и любой другой футболист, я хочу выигрывать трофеи. Их можно выигрывать и в "Манчестер Юнайтед", но для этого мы должны прибавить. Мы большой клуб, вторые места не для нас. Мы должны сделать клуб великим", - сообщил Де Хеа Cadena Cope.