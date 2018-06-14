Де Хеа сомневается, что за ним вернется "Реал"

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не уверен, что "Реал" предпримет еще одну попытку его заполучить.

Три года назад "сливочные" были близки к покупке Де Хеа, но в последний момент трансфер сорвался. С тех пор Давида каждое лето сватают в "Реал", хотя на "Сантьяго Бернабеу" хорошо выступает Кейлор Навас.

Новый виток слухов случился после ухода из клуба Зинедина Зидана. Французский трене всячески доверял Навасу и настаивал, что костариканец не будет продан. Теперь ситуация может измениться.

Сам Де Хеа не в курсе, обратится ли к нему "Реал" еще раз. По словам Давида, его все устраивает в Манчестере, а президенту "сливочных" Флорентино Пересу еще нужно раздобыть его номер.

"Не думаю, что у Флорентино Переса есть номер моего телефона. И, если честно, я не знаю, стану ли голкипером "Реала". Одно знаю точно: меня в Манчестере все устраивает".

"Как и любой другой футболист, я хочу выигрывать трофеи. Их можно выигрывать и в "Манчестер Юнайтед", но для этого мы должны прибавить. Мы большой клуб, вторые места не для нас. Мы должны сделать клуб великим", - сообщил Де Хеа Cadena Cope.




Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 14.06.2018 12:00

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  1. trent 14.06.2018 12:04 # trent
    Лучший в своём деле, один из немногих в клубе, кто достоин носить майку Юнайтед.

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