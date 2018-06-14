"Сити" начнет защиту титула гостевым матчем с "Арсеналом"

Премьер-Лига опубликовала календарь на сезон 2018/2019. В стартовом туре зрителей ждет игра между "Арсеналом" и "Манчестер Сити".

Команде Унаи Эмери больше всех не повезло с расписанием матчей на старте сезона. Испанец дебютирует в Премьер-Лиге домашней игрой против "Манчестер Сити", после чего отправится в гости к "Челси".



Среди остальных матчей первого тура выделяется игра между "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом". Второй год подряд "шпоры" начнут сезон на "Сент-Джеймс Парк" – в минувшем сезоне поединок завершился их победой 0:2.



"Манчестер Юнайтед" откроет кампанию домашней игрой против "Лестера", "Ливерпуль" примет "Вест Хэм", а "Челси" отправится в гости к "Хаддерсфилду" – возможно, с новым тренером.



До конца лета болельщиков ждет еще один большой матч. 25 августа "Юнайтед" примет на своем поле "Тоттенхэм" – встреча состоится в рамках третьего тура. С полным расписанием игр можно ознакомиться на официальном сайте Премьер-Лиги.



