Игроки "Челси" посоветовали "Реалу" не назначать Конте

Игроки сборной Испании, выступающие за "Челси", посоветовали "Реалу" не связываться с главным тренером Антонио Конте.

В минувший вторник "сливочные", наконец, определились с новым рулевым, назначив на вакантный пост Хулена Лопетеги. Для специалиста это обернулось увольнением из сборной Испании за два дня до старта Чемпионата Мира в России.



Как сообщает El Pais, перед приглашением Лопетеги мадридцы вели переговоры насчет Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" и до последнего рассчитывали убедить "шпор" расстаться с тренером.



Конте тоже был в шорт-листе Королевского клуба, однако "Реал" решил не связываться с 48-летним итальянцем. Против идеи с назначением Антонио выступил капитан "Реала" Серхио Рамос, который получил крайне негативные отзывы о специалисте от испанских игроков "Челси".