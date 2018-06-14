Моуриньо: "Англия способна выиграть Чемпионат Мира"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что сборная Англии способна выиграть Чемпионат Мира в России.

По статистике команда Гарета Саутгейта является одной из самых молодых и самых неопытных (по количеству международных матчей) на турнире в России, однако Моуриньо, чей клуб делегировал в английскую сборную Фила Джонса Эшли Янга, Джесси Лингарда и Маркуса Рэшфорда, видит в "трех львах" теневого фаворита мундиаля.



"У них хороший коллектив из молодых, но опытных игроков. Все они играют в соревновании с самой высокой конкуренцией в мире, Премьер-Лиге, все они играют за лучшие команды и имеют опыт выступлений в Лиге Чемпионов, которая, конечно, соответствует футболу высочайшего уровня. Да, думаю, они могут выиграть Чемпионат Мира", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Кроме того, Моуриньо назвал своих фаворитов ЧМ-2018 — Германию, Испанию и Бразилию — одновременно предупредив их.



"У этих сборных хороший подбор игроков, но из хороших игроков не всегда получаются хорошие команды. Иногда из не сильно хороших игроков получаются команды лучше... Но я все равно не думаю, что андердоги преподнесут большой сюрприз".



"В конце концов за трофей будут сражаться лучшие сборные Южной Америки и Европы", — добавил Моуриньо.