Моуриньо: "Англия способна выиграть Чемпионат Мира"

Жозе Моуриньо и Фил Джонс Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что сборная Англии способна выиграть Чемпионат Мира в России.

По статистике команда Гарета Саутгейта является одной из самых молодых и самых неопытных (по количеству международных матчей) на турнире в России, однако Моуриньо, чей клуб делегировал в английскую сборную Фила Джонса Эшли Янга, Джесси Лингарда и Маркуса Рэшфорда, видит в "трех львах" теневого фаворита мундиаля.

"У них хороший коллектив из молодых, но опытных игроков. Все они играют в соревновании с самой высокой конкуренцией в мире, Премьер-Лиге, все они играют за лучшие команды и имеют опыт выступлений в Лиге Чемпионов, которая, конечно, соответствует футболу высочайшего уровня. Да, думаю, они могут выиграть Чемпионат Мира", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

Кроме того, Моуриньо назвал своих фаворитов ЧМ-2018 — Германию, Испанию и Бразилию — одновременно предупредив их.

"У этих сборных хороший подбор игроков, но из хороших игроков не всегда получаются хорошие команды. Иногда из не сильно хороших игроков получаются команды лучше... Но я все равно не думаю, что андердоги преподнесут большой сюрприз".

"В конце концов за трофей будут сражаться лучшие сборные Южной Америки и Европы", — добавил Моуриньо.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, сборная Англии, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2018 10:00

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  1. mancunia-planet 14.06.2018 10:56 # mancunia-planet
    Красные дъяволы победют немцев в финале

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  2. lahmatyj 14.06.2018 10:17 # lahmatyj
    ВНЕЗАПНО даже условный Уругвай способен выиграть ЧМ. Как и любая сбродная. Но, как обычно, в финале фрицы\бразилия и еще кто-нить. Мб выстрелит Дания. Наглы стандартно 1\8-1\4.

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  3. aliabiev 14.06.2018 10:00 # aliabiev
    А Маур способен развивать молодых футболистов(

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