Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" определился с альтернативной Алиссону. Марко Верратти был предложен "Манчестер Юнайтед". Тренер Марсело Бьелса близок к назначению в "Лидсе". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Голкипер "Ромы" Алиссон, за которым охотился "Ливерпуль", согласовал шестилетний контракт с "Реалом". (Mundo Deportivo)



Теперь "Ливерпуль" может переключить внимание на голкипера "Копенгагена" Робна Олсена. (Expressen)



Нападающий Дивок Ориги готов отказался от мыслей об уходе из "Ливерпуля". (Liverpool Echo)



Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич договаривается о переходе в "Лацио". (TuttoMercatoWeb)



ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" выкупить полузащитника Марко Верратти, который не чувствует себя счастливым в Париже. (Calcio Mercato)



В "Реале" уверены, что, наконец, смогут приобрести голкипера "Юнайтед" Давида Де Хеа за 100 миллионов фунтов. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" отказался от покупки левого защитника этим летом, но продолжит следить за прогрессом Райана Сессеньона из "Фулхэма" и Кирана Тирни из "Селтика". (Manchester Evening News)



Полузащитник Андер Эррера не уверен в своем будущем в "Юнайтед" и хочет переговорить с главным тренером Жозе Моуриньо. (The Sun)



В ближайшее время "Арсенал" расстанется с 50 млн. фунтов, потратившись на голкипера "Байера" Бернда Лено, защитника "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса и полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейру. (Evening Standard)



А вот полузащитник ПСЖ Ясин Адли от перехода в "Арсенал" окончательно отказался. (ESPN)



18-летний атакующий игрок "Манчестер Сити" Браим Диас может провести следующий сезон в аренде в "Вест Хэме". (The Sun)



"Вест Хэм" может предложить 18 млн. фунтов за вингера "Ниццы" Аллана Сен-Максимена. (The Sun)



"Вест Хэм" и "Эветон" сражаются за центрального защитника "Тулузы" Иссу Диопа, оцениваемого в 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" приблизился к покупке Диопа за 22 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Эвертон" указал на дверь Эшли Уильямсу, Дэви Классену и Кевину Миральясу, но Морган Шнайдерлен останется. (The Telegraph)



"Ньюкасл" близок к продаже защитника Шанселя Мбемба в "Порту" за 8 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Новоиспеченный тренер "Хэбэй Чайна Форчун" Крис Коулмен готов выкупить у "Кристал Пэлас" нападающего Кристиана Бентеке. (Daily Mirror)



Другое



Марсело Бьелса получил разрешение на работу в Британии и теперь сможет возглавить клуб Чемпионшипа "Лидс". (Daily Express)



Футбольная Лига обсудит с "Астон Виллой" ситуацию с финансами в бирмингемском клубе. (Sky Sports)



Ассистентов рефери, которые будут работать в телестудии с VAR во время ЧМ-2018, тоже обязали надеть судейскую форму. (Daily Mirror)



Великобритания заблокировала поездку своих более чем 1,200 хулиганов на Чемпионат Мира в России. (The Independent)



Чемпионат Мира 2026 года пройдет в трех странах сразу: США, Канаде и Мексике. (The Guardian)



Англия хочет провести ЧМ-2030. (Daily Mail)



4 августа "Арсенал" и "Челси" сыграют товарищеский матч в Дублине в рамках предсезонного турнира International Champions Cup. (BBC)



ПСЖ избежал наказания за нарушения финансового фейр-плей, однако УЕФА потребовал от парижан обеспечить прибыль в 60 млн. евро к концу месяца. (The Guardian)



Организации Kick It Out и Pride in Football, ведущие борьбу против дискриминации и гомофобии в футболе, обвинили Рамзана Кадырова в использовании Мохамеда Салаха для политической пропаганды после совместных снимков главы Чечни и нападающего "Ливерпуля". (Sky Sports)



Болельщик "Ливерпуля" через Твиттер пригласил на свою свадьбу легенду "красных" Джейми Каррагера — и тот пришел! (Daily Mirror)