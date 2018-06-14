Избавиться от Конте "Челси" будет или сложно, или дорого

"Челси" столкнулся с серьезной дилеммой в отношении Антонио Конте после того, как "Реал" обзавелся новым главным тренером.

Не договорившись с Конте о полюбовном расставании, "синие" до последнего надеялись, что смогут не выплачивать компенсацию в 9 миллионов фунтов за увольнение Антонио и его помощников.



"Челси" ожидал, что интерес к Конте, выигравшему Премьер-Лигу и Кубок Англии за два года работы на "Стэмфорд Бридж", проявит "Реал". Если бы это случилось, "синие" не только избежали бы выплаты выходного пособия Антонио, но сами смогли бы получить компенсацию от Королевского клуба.



Однако "Реал" предпочел итальянскому специалисту Хулена Лопетеги, который после своего назначения в Мадриде был немедленно уволен с поста главного тренера сборной Испании — за считанные дни до старта Чемпионата Мира в России.



Вакансии в других топ-клубах Европы тоже закрыты, а это означает, что избавиться от Конте "синим" будет или сложно, или дорого. В данный момент Антонио по-прежнему отказывается уходить из клуба.



Уважаемое издание The Telegraph и вовсе располагает информацией, что Конте сообщил своим друзьям о готовности вернуться к работе в "Челси" после окончания отпуска для предсезонного периода.



И все-таки вероятность увольнения Конте оценивается как очень высокая. Намеком на это является продолжающийся процесс поисков замены для Антонио, чей действующий контракт истекает через год.



Среди кандидатур, которые рассматривают "синие", значатся Маурицио Сарри, Лоран Блан и Хорхе Сампаоли.