Виейра готов протянуть руку помощи Харту

Все еще принадлежащий "Манчестер Сити" голкипер Джо Харт может найти пристанище в "Ницце".

Этим летом "Сити" и Харт хотят окончательно разорвать отношения. Голкипер ищет клуб, чтобы перезапустить свою карьеру, а "горожане" готовы отпустить Джо по сниженной цене.



На помощь 31-летнему Харту, который два последних сезона провел в аренде в "Торино" и "Вест Хэме", может прийти его бывший одноклубник Патрик Виейра, на днях назначенный главным тренером "Ниццы".



По информации Daily Mail, французский тренер желает как можно скорее определиться с первым номером на следующий сезон, так как сразу два имеющихся у него голкипера могут покинуть клуб — у Симона Пуплена заканчивается контракт, а Йоан Кардиналь не уверен в своем будущем.



Таким образом, Виейра и Харт, завоевавшие вместе с "Сити" Кубок Англии в 2011 году, могут здорово помочь друг другу, воссоединившись на Лазурном берегу.