Желько Бувач может возглавить "Фенербахче"

Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Желько Бувач, временно покинувший "красных" в апреле, как кажется, определился с новым местом работы.

По информации турецкого издания Sporx, "Ливерпуль" и "Фенербахче" достигли договоренности по поводу будущего Бувача. В ближайшее время босниец должен окончательно разорвать отношения с мерсисайдцами и возглавить клуб из Стамбула.



Утверждается, что инициатором интереса к Желько стал спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли, который с 2010 по 2012 год трудился в "Ливерпуле", задолго до назначения Клоппа.



Клопп всегда говорил, что Бувач является "мозгом" его тренерского штаба. Бок о бок они проработали 17 лет, пока прямо перед полуфинальным матчем Лиги Чемпионов против "Ромы" в апреле, Желько внезапно не покинул "Энфилд" — до конца сезона, как тогда официально сообщалось.



Точная причина ухода боснийца до сих пор не ясна. Некоторые таблоиды уверяли в том, что Бувач метит в преемники Арсену Венгеру в "Арсенале", утаив свои намерения от Клоппа.



Как бы то ни было, лондонский клуб так и не назначил Бувача, предпочтя ему Унаи Эмери. Однако Желько вряд ли вернется в "Ливерпуль" и вскоре попробует себя в качестве самостоятельного специалиста.