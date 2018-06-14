Харри Кейн: в центре внимания

Если кому-то из нынешней обоймы игроков сборной Англии и гарантировано место в старте, то это Харри Кейн. Своим образцовым поведением на поле и за его пределами бомбардир "Тоттенхэма" заслужил капитанскую повязку и стал главной надеждой национальной команды в преддверии Чемпионата Мира. Сможет ли 24-летний нападающий повести "трех львов" за собой на турнире в России?

Для Кейна утверждение капитаном было воплощением самой смелой детской мечты, но для Гарета Саутгейта — одим из самых очевидных и предсказуемых решений во главе сборной Англии.



В нынешнем составе англичан собралось такое количество молодых игроков со скромным опытом, что Кейн, по сути, не имел конкурентов. Капитаном должен был стать лучший английский футболист последних лет — пусть Кейну всего 24, а за "трех львов" он отыграл только 24 матча. Гари Кэхилл мог быть первым вариантом, если бы имел стабильное место в составе, а другой кандидат — Джо Харт — сдал настолько, что даже не попал даже в заявку на ЧМ-2018.



У Саутгейта оставался вариант с Джорданом Хендерсоном, привыкшим к роли капитана в "Ливерпуле", но повязка на руке представителя Мерсисайда — это всегда сомнительный ход по отношению к сборной. Не говоря уже о том, что Хендерсон — еще один из числа игроков, не имеющих стопроцентного места в составе.



За месяц до турнира это могло касаться почти каждого, и здесь главное то, что Харри Кейн — единственная непоколебимая величина нынешней сборной. Единственный футболист мирового класса, центровая фигура и лицо команды — форма нападающего "Тоттенхэма" и его лидерские качества должны определить разницу для сборной Англии этим летом.



К статусу Кейна, забившего почти 90 мячей в трех последних сезонах Премьер-Лиги, прилагаются черты характера. Незадолго до старта турнира Харри подписал новый (шестилетний) контракт с "Тоттенхэмом", и позиция одного из лучших форвардов мира может удивлять многих современных футболистов. Нельзя утверждать, что Кейн никогда не покинет Северный Лондон, но можно быть уверенным: он смотрит на футбольную карьеру шире большинства. Больше, чем о сиюминутном успехе, Харри Кейн волнуется о своем месте в истории — он мыслит для кого-то старомодными категориями, пытаясь успеть не за условным Неймаром, а за футболистами, вдохновлявшими его в детстве. Попытаться выиграть что-то с воспитавшим его клубом, а не в компании таких же звезд — по-прежнему приоритет для него, несмотря даже на внешнюю обреченность "Тоттенхэма" в плане трофеев.



И Кейн — также один из тех игроков, которые на первое место ставят свою национальную сборную. Форвард открыто говорит об этом, а его друзья детства вспоминают, что, в отличие от всех, он предпочитал футболкам английских и европейским грандов майку национальной команды. В детстве Кейна Англия уже уверенно работала на статус неудачников крупных турниров, но восприятие Харри не менялось. В майском интервью журналу FourFourTwo Кейн говорил о кумире детства Дэвиде Бекхэме, но акцентировал внимание не на провалах прежнего капитана, а на мелких эпизодах — вроде пенальти в игре с Аргентиной — делавших лидера сборной особенным в глазах Кейна.



Теперь эта роль достается ему. Кейн не был продуктом мощной пиар-машины Премьер-Лиги, взвинчивающей цены на совсем юных талантов вроде Рахима Стерлинга или Деле Алли. По сути, основным форвардом на уровне Премьер-Лиге Кейн стал меньше четырех лет назад, но с тех пор безостановочно демонстрировал показатели одного из лучших в своем деле. Он по-прежнему неожиданный герой, даже если у кого-то и возникает ощущение, что Харри выступает на этом уровне целую вечность.



Много вещей делают Кейна особенным игроком для английского футбола, но главный вопрос открыт: сумеет ли он оправдать свой статус лучше, чем Бекхэм или Уэйн Руни? Харри — последний, кого можно подозревать в неумении справляться с давлением. Другое дело, что сборная Англии остается особенной территорией, где в последние 15 лет не смогли проявить себя другие великие клубные исполнители. Кейну не удалось забить на Чемпионате Европы во Франции: это можно было объяснить проблемами целой команды — равно как и надеяться на то, что за два года Харри стал более зрелым футболистом.







Свен-Йоран Эрикссон, тренировавший англичан в начале столетия, выказывает поддержку Саутгейту, но продолжает настаивать на том, что местные футболисты проваливаются из-за физического истощения по ходу сезона. Эта теория особенно тревожна по отношению к Кейну. В последнем сезоне Харри не смог выиграть "Золотую бутсу" после двух подряд побед, но в то же время выдал свой пока лучший показатель в 30 забитых мячей. Кейн снова доводил себя до предела, а восстановление после его мартовской травмы было ускоренным. В отличие от других игроков, Харри Кейн никогда не будет беречь себя в преддверии летнего турнира: он одержим бомбардирскими рекордами, и его бешеная самоотдача по ходу сезона может сказаться на форме в сборной.



У Кейна не было сильных конкурентов при получении капитанской повязки, но это все равно не означает, что он будет настоящим лидером для сборной. Центральные нападающие — футболисты эгоистичные, и это (во многом положительное) качество Кейн подчеркнул весной, когда потребовал оспорить в его пользу гол, записанный на Кристиана Эриксена. В то же время Харри определяет его драйв. Прогресс "Тоттенхэма" в последние годы случился на волне эмоционального подъема, связанного с подвигами его воспитанника. Кейн — игрок, дух которого ведет команду вперед, эталон профессионализма и уверенности в себе, и с этой точки зрения он может быть правильным лидером для английской сборной.



В Англии большинство экспертов уверены, что недостаток звезд и скромные ожидания могут сыграть на руку сборной, не имеющей над собой огромного давления. Мнение крайне сомнительное, и оно точно ошибочно по отношении к одному игроку. Харри Кейн давления не избежит: на чемпионат мира он едет как один из лучших форвардов мира, капитан сборной и человек, который будет собой символизировать успех или провал родоначальников.



Иван Громиков специально для FAPL.ru