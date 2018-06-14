Антони Мартиаль хочет покинуть "Юнайтед"

Агент 22-летнего нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля заявил, что его клиент намерен покинуть "Олд Траффорд" в это трансферное окно.

Отношения француза с Жозе Моуриньо никогда не были идеальны. Антони не пользовался доверием со стороны главного тренера МЮ и практически не имел возможности играть на излюбленной позиции центрального нападающего, которую сперва оккупировал Златан Ибрагимович, а затем Ромелу Лукаку. К слову, именно Ибрагимович в свое время забрал у Мартиаля 9-й номер.



Возможно, последней каплей для Мартиаля стало его непопадание в заявку сборной Франции на Чемпионат Мира в России. Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам не раз советовал Антони подумать об уходе в другую команду, чтобы играть более регулярно.



И вот сегодня агент молодого игрока Филипп Ламболи в интервью RMC заявил, что его клиент, наконец, решился сменить обстановку.



"После тщательного изучения всех возможностей Антони решил покинуть "Манчестер Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" хотел предложить Антони продление контракта и не желает его отпускать, но мы не смогли достичь компромисса после нескольких месяцев переговоров".



"Если МЮ, самый мощный клуб в мире, не может достичь компромисса после восьми месяцев переговоров, это означает, что они не считают его важным игроком".



"Мы попросту не разделяем их точку зрения относительно будущего Антони. Он разочарован, потому что последние три года он демонстрировал любовь к клубу и его поклонникам. Могу сказать, что если бы не любовь болельщиков МЮ, Мартиаль попросил об уходе еще раньше".



"Я ничего не могу сказать в данный момент, но ясно, что многие клубы будут заинтересованы, когда на рынке появляется игрок вроде Антони. Я лишь скажу, что многие тренеры ценят его талант, и многие клубы хотели бы видеть его у себя".



"В какой лиге он будет выступать, не так важно. Антони просто хочет играть, вновь получать удовольствие от футбола и быть в хороших отношениях со своим тренером", - сообщил Ламболи.



Напомним, что ранее в услугах форварда были заинтересованы "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Ювентус".