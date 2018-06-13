"Тоттенхэм" готов продать Дембеле в Китай

Несмотря на интерес больших клубов Европы к Муссе Дембеле, "Тоттенхэм" может продать своего полузащитника в Китай за более выгодную цену.

Действующий контракт Дембеле, как известно, истекает следующим летом, поэтому "шпорам" нужно постараться уже в это окно решить судьбу игрока, который не намерен продлевать свое пребывание в Северном Лондоне.



По информации Sky Sports, "Ювентус", "Интер" и "Наполи" заинтересованы в услугах Дембеле, но никто из них пока не отважился на предложение о покупке.



Зато, как сообщает RMC, один неназванный китайский клуб уже выдвинул предложение по 30-летнему игроку сборной Бельгии в размере 30 миллионов фунтов, а лондонский клуб ответил согласием.



Вместе с тем китайской стороне все еще предстоит договориться с самим Дембеле, а тот, как ожидается, отложит свое решение до возвращения с Чемпионата Мира в России.