"Тоттенхэм" готов продать Дембеле в Китай
Несмотря на интерес больших клубов Европы к Муссе Дембеле, "Тоттенхэм" может продать своего полузащитника в Китай за более выгодную цену.
Действующий контракт Дембеле, как известно, истекает следующим летом, поэтому "шпорам" нужно постараться уже в это окно решить судьбу игрока, который не намерен продлевать свое пребывание в Северном Лондоне.
По информации Sky Sports, "Ювентус", "Интер" и "Наполи" заинтересованы в услугах Дембеле, но никто из них пока не отважился на предложение о покупке.
Зато, как сообщает RMC, один неназванный китайский клуб уже выдвинул предложение по 30-летнему игроку сборной Бельгии в размере 30 миллионов фунтов, а лондонский клуб ответил согласием.
Вместе с тем китайской стороне все еще предстоит договориться с самим Дембеле, а тот, как ожидается, отложит свое решение до возвращения с Чемпионата Мира в России.
13.06.2018 23:55
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Подфартило шпорам.
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