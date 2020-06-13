"Бавария" готова выслушать предложение "Юнайтед" насчет Боатенга

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге выразил готовность выслушать предложения насчет защитника Джерома Боатенга, в услугах которого заинтересован "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе издание Manchester Evening News, ссылаясь на высокопоставленный источник в клубе с "Олд Траффорд", сообщило, что "красные дьяволы" составили шорт-лист из восьми игроков для укрепления позиции центрального защитника.



В этом списке присутствует и 29-летний Боатенг, который ранее в своей карьере провел один сезон в "Манчестер Сити". "Бавария" лишь приветствует возможный интерес к Джерому, но заранее предупреждает, что защитник будет стоит дорого.



"Если к нам обратится какой-либо клуб, и сам Джером скажет, что хочет перейти в этот клуб, тогда мы вступим в переговоры. Однако предложение должно быть значительным", — сообщил Румменигге Bild.



Добавим, после отъезда из Манчестера в Мюнхен в 2011 году Боатенг выиграл 14 трофеев с "Баварией". Сейчас Джером вместе со сборной Германии, за которую он провел 71 матч, готовится к старту на Чемпионата Мира в России.