Садио Мане счастлив в "Ливерпуле"

Лука Модрич и Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заверил, что счастлив на "Энфилде" и не помышляет об уходе из мерсисайдского клуба.

В последние недели таблоиды сватают в "Реал" не только бомбардира "красных" Мохамеда Салаха, но и его одноклубника Садио Мане, который отметился голом в ворота "сливочных" в финале Лиги Чемпионов в прошлом месяце.

И хотя в среду "Реал" определился с новым главным тренером и теперь готов выйти на трансферный рынок, Мане в Мадрид не собирается. Прямо сейчас 26-летний сенегалец видит себя только в "Ливерпуле".

"Я очень счастлив в "Ливерпуле", а мой контракт действителен еще три года. Однако никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я хочу выигрывать трофеи, особенно Лигу Чемпионов".

"Если честно, мы тяжело переживали поражение в финале. Весь клуб упорно трудился ради трофея Лиги Чемпионов, но в тот день "Реал" был лучшей командой".

"Мы уступили лучшей команде в мире. То поражение осталось позади. Теперь настало время играть за сборную Сенегала, и я надеюсь хорошо выступить на Чемпионате Мира. Я сосредоточен только на этом", — сообщил Мане австрийской газете Salzburger Nachrichten.



Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2018 22:00

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  1. manutd-20champ 13.06.2018 22:25 # manutd-20champ
    все счастливы, что он счастлив

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  2. electric 13.06.2018 22:21 # electric
    это было ясно даже затупкам вроде зесуса33.

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