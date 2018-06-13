Садио Мане счастлив в "Ливерпуле"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заверил, что счастлив на "Энфилде" и не помышляет об уходе из мерсисайдского клуба.

В последние недели таблоиды сватают в "Реал" не только бомбардира "красных" Мохамеда Салаха, но и его одноклубника Садио Мане, который отметился голом в ворота "сливочных" в финале Лиги Чемпионов в прошлом месяце.



И хотя в среду "Реал" определился с новым главным тренером и теперь готов выйти на трансферный рынок, Мане в Мадрид не собирается. Прямо сейчас 26-летний сенегалец видит себя только в "Ливерпуле".



"Я очень счастлив в "Ливерпуле", а мой контракт действителен еще три года. Однако никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я хочу выигрывать трофеи, особенно Лигу Чемпионов".



"Если честно, мы тяжело переживали поражение в финале. Весь клуб упорно трудился ради трофея Лиги Чемпионов, но в тот день "Реал" был лучшей командой".



"Мы уступили лучшей команде в мире. То поражение осталось позади. Теперь настало время играть за сборную Сенегала, и я надеюсь хорошо выступить на Чемпионате Мира. Я сосредоточен только на этом", — сообщил Мане австрийской газете Salzburger Nachrichten.