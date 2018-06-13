"Арсенал" заинтересован в Желсоне Мартинше

Желсон Мартинш "Арсенал" проявил интерес к вингеру "Спортинга" и сборной Португалии Желсону Мартиншу, который может быть доступен этим летом безо всяко компенсации.

Как известно, в данный момент клуб из Лиссабона находится в глубоком кризисе, и сразу несколько игроков пытаются расторгнуть свои контракты, чтобы уйти свободными агентами.

Среди этих игроков значится и 23-летний Мартинш, который сейчас со своей сборной готовится к старту на Чемпионате Мира в России. Интерес к Желсону уже обозначили несколько клубов, включая "Арсенал", сообщает Sky Sports.

Отметим, что Мартинш мог оказаться в Премьер-Лиге еще прошлым летом. "Ливерпуль" был готов обратиться к варианту с португальцем, если бы не договорился о приобретении Мохамеда Салаха из "Ромы".

Тогда Салах все-таки перешел в "Ливерпуль", а Мартинш остался в Лиссабоне и продолжил блистать, забив 10 голов в 42 матчах минувшего сезона.



Метки Арсенал, видео, Мартинш, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2018 21:00

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  1. wengerrrro 13.06.2018 21:11 # wengerrrro
    блистать, забив 10 голов в 42 матчах минувшего сезона.

    блеск

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  2. budun 13.06.2018 21:07 # budun
    Он почти в Бенфике.

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