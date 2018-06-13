Уэмбли "Тоттенхэм" обратился к руководству Премьер-Лиги за разрешением сыграть свой первый домашний матч следующего сезона на "Уэмбли".

В правилах Премьер-Лиги сказано, что каждая команда должна проводить все свои домашние матчи сезона на одном стадионе. Однако "шпоры" просят сделать для них исключение, так как опасаются, что новый стадион не будет готов к началу кампании 2018/19.

По сообщениям Sky Sports, "Тоттенхэм" сделал два запроса: первый — сыграть все первые четыре поединка на выезде, второй — сыграть первые три на выезде, а четвертый, домашний, провести на "Уэмбли".

Отмечается, что боссы Премьер-Лиги тяготеют к тому, чтобы помочь "Тоттенхэму", и уже на этой неделе должны решить, будет ли для лондонского клуба сделано исключение из правил.

Добавим, ранее Премьер-Лига разрешала сместить даты первых домашних матчей "Вест Хэму", "Блэкпулу" и "Ливерпулю" из-за реконструкции или смены стадиона.



Метки стадионы, Тоттенхэм, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. budun 13.06.2018 20:50 # budun
    Почти час висит на главной и всем похуй.

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  2. mancityman 13.06.2018 20:47 # mancityman
    нововведение от михуйлы, мы все так долго этого ждали .

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  3. papka-legend 13.06.2018 20:22 # papka-legend
    Пусть заголовок будет таким:

    "Тоттенхэм главные петуханы Лондона"

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  4. griezmann 13.06.2018 20:19 # griezmann
    удачи Челси в ЛЕ

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  5. hammersmith 13.06.2018 20:17 # hammersmith
    KPACUBO, хули

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