"Тоттенхэм" предожил 15 миллионов фунтов за Грилиша
"Тоттенхэм" открыл аукцион по Джеку Грилишу, предложив за молодое дарование "Астон Виллы" 15 миллионов фунтов.
Не сумев вернуться в Премьер-Лигу и столкнувшись с серьезными финансовыми проблемами, теперь "Астон Вилла" вынуждена попрощаться с целым рядом игроков.
Наиболее ценным активом бирмингемского клуба видится 22-летний Грилиш. В очередь полузащитника молодежной сборной Англии выстроились сразу несколько представителей Премьер-Лиги, включая "Челси", "Лестер" и "Фулхэм".
Однако "шпоры" подтвердили свой статус главного претендента на Джека, первыми выдвинув предложение о покупке. Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" выразил готовность заплатить за Грилиша 15 млн. фунтов.
По всей видимости, заполучить Грилиша с первой попытки "шпорам" не удастся. Ранее пресса сообщала, что "Астон Вилла" оценивает игрока чей контракт истекает через два года, в 40 млн. фунтов.
13.06.2018 19:00
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Последние комментарии:
В Челси этого топчика
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ну и вместо кого он там?
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