"Тоттенхэм" предожил 15 миллионов фунтов за Грилиша

"Тоттенхэм" открыл аукцион по Джеку Грилишу, предложив за молодое дарование "Астон Виллы" 15 миллионов фунтов.

Не сумев вернуться в Премьер-Лигу и столкнувшись с серьезными финансовыми проблемами, теперь "Астон Вилла" вынуждена попрощаться с целым рядом игроков.



Наиболее ценным активом бирмингемского клуба видится 22-летний Грилиш. В очередь полузащитника молодежной сборной Англии выстроились сразу несколько представителей Премьер-Лиги, включая "Челси", "Лестер" и "Фулхэм".



Однако "шпоры" подтвердили свой статус главного претендента на Джека, первыми выдвинув предложение о покупке. Как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" выразил готовность заплатить за Грилиша 15 млн. фунтов.



По всей видимости, заполучить Грилиша с первой попытки "шпорам" не удастся. Ранее пресса сообщала, что "Астон Вилла" оценивает игрока чей контракт истекает через два года, в 40 млн. фунтов.