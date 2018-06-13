Блан намекнул, что готов возглавить "Челси"
На фоне слухов о назначении в "Челси" вывший тренер ПСЖ Лоран Блан заявил, что готов поработать за пределами родной Франции.
Накануне стало известно, что лондонский клуб вернулся к кандидатуре Маурицио Сарри. Заодно "синие" рассматривают вариант с назначением 52-летнего Блана.
Чемпион Мира и Европы в составе сборной Франции уточнил, что ему еще не поступало предложение от "Челси", но в случае чего экс-защитник "Манчестер Юнайтед" готов вернуться в Премьер-Лигу как тренер.
"Когда ты проводишь три года в Париже, тебе нужен отдых. Я доволен тем, что нахожусь в отпуске, поскольку меня интересует не только футбол".
"Что касается амбиций, то я поставил себе несколько задач. Одна из них – мне хотелось бы доказать самому себе, что я способен тренировать за границей", - цитирует Блана ESPN.
13.06.2018 18:00
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До пошел он нахуй
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О чем я и говорил.
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