Блан намекнул, что готов возглавить "Челси"

На фоне слухов о назначении в "Челси" вывший тренер ПСЖ Лоран Блан заявил, что готов поработать за пределами родной Франции.

Накануне стало известно, что лондонский клуб вернулся к кандидатуре Маурицио Сарри. Заодно "синие" рассматривают вариант с назначением 52-летнего Блана.



Чемпион Мира и Европы в составе сборной Франции уточнил, что ему еще не поступало предложение от "Челси", но в случае чего экс-защитник "Манчестер Юнайтед" готов вернуться в Премьер-Лигу как тренер.



"Когда ты проводишь три года в Париже, тебе нужен отдых. Я доволен тем, что нахожусь в отпуске, поскольку меня интересует не только футбол".



"Что касается амбиций, то я поставил себе несколько задач. Одна из них – мне хотелось бы доказать самому себе, что я способен тренировать за границей", - цитирует Блана ESPN.