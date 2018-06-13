Уже шестым по счету приобретением Стивена Джеррарда в "Глазго Рейнджерс" стал 25-летний защитник "Брайтона" Коннор Голдсон.

Талантливый англичанин начинал свою карьеру в "Шрюсбери", получив опыт выступлений в Лиге Два и Лиге Один. В 2015 году Коннор был назван лучшим игроком "землероек" и вскоре перебрался в "Брайтон", который тогда выступал в Чемпионшипе.



В 2016 году у Голдсона него был обнаружен сердечный дефект, который потребовал профилактической операции. После этого Коннор стал попадать в состав команды Криса Хьютона гораздо реже, а в сезоне 2017/18 и вовсе отыграл только три матча.



Голдсон вырос болельщиком "Ливерпуля", поэтому отказаться от шанса поработать с легендой "красных" Стивеном Джеррардом, он просто не мог. Коннор надеется, что в Глазго ему удастся перезапустить свою карьеру.



"Стивен Джеррард оказал огромное влияние на мое решение перейти сюда. Он был великолепен со мной и сказал, что я могу обратиться к нему всякий раз, когда только захочу".



"Мы очень много разговаривали летом, и после того, как я обсудил детали с семьей, я подумал, что это правильное решение для всех", — передает слова Голдсона официальный сайт "Рейнджерс".



Добавим, контракт Голдсона с "Рейджерс" рассчитан на три года. Сумма трансфера не разглашается.