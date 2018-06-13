"Вест Хэм" переманил спортивного директора "Малаги"

"Вест Хэм" обзавелся спортивным директором, пригласив на эту должность Марио Усильоса из "Малаги".

До сих пор согласованием большинства трансферов в "Вест Хэме" занимался совладелец клуба Дэвид Салливан. Набив немало шишек — достаточно вспомнить взаимный обмен упреками со "Спортингом" после сорвавшегося перехода полузащитника Вильяма Карвалью прошлым летом — бизнесмен решил делегировать соответствующие полномочия профессионалу.



Отныне вопросами селекции в лондонском клубе будет заведовать 59-летний Усильос, которому довелось поработать в "Малаге" с нынешним тренером "молотобойцев" Мануэлем Пеллегрини. Контракт Марио с "Вест Хэмом" рассчитан до 2021 года.



Аргентинский специалист, поработавший в "Малаге не только спортивным директором, но и тренером резерва, обладает обширными связями в футболе. Именно Марио в свое время отыскал таких талантов, как Хавьер Савиола, Роке Санта Крус и Гильермо Очоа.



"Я в восторге. "Вест Хэм" — это клуб с громадными амбициями. Мой вызов состоит в том, чтобы помочь реализовать эти амбиции, и именно это привлекло меня сюда".



"Я хорошо знаю тренера и знаю, что он хочет поставить яркий атакующий футбол. Я буду обязан поддерживать его в этом и обеспечивать необходимые инструменты", — сообщил Усильос.